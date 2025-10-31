PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Kontrolle

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Mittwoch (30.10.2025) fanden Polizeibeamte bei einem 26-jährigen Mann in der Amagasaki-Allee eine Kräutermischung, welche augenscheinlich verboten ist.

Gegen 20.30 Uhr kontrollierten die Beamten den Mann im Rahmen eines weiteren Einsatzes. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann eine Kräutermischung bei sich hatte, die augenscheinlich verboten ist. Zudem war der Mann mit einem offenbar gestohlenen Fahrrad unterwegs.

Der Mann besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Neue psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
