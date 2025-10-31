Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Kontrolle

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Mittwoch (30.10.2025) fanden Polizeibeamte bei einem 26-jährigen Mann in der Amagasaki-Allee eine Kräutermischung, welche augenscheinlich verboten ist.

Gegen 20.30 Uhr kontrollierten die Beamten den Mann im Rahmen eines weiteren Einsatzes. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann eine Kräutermischung bei sich hatte, die augenscheinlich verboten ist. Zudem war der Mann mit einem offenbar gestohlenen Fahrrad unterwegs.

Der Mann besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Neue psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG).

