Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei führt Abstandsmessungen durch

Augsburg (ots)

Autobahn A 8/ FR München - Am Sonntag (26.10.2025) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Abstandskontrollen auf der BAB A 8 durch.

In einem Zeitraum von ca. vier Stunden wurden insgesamt 185 Verkehrsverstöße beanstandet. Davon unterschritten gut 70 Verkehrsteilnehmer den erforderlichen Sicherheitsabstand (halber Tacho) und mehr als 110 Personen fuhren deutlich zu schnell. Acht Autofahrer erwartet zusätzlich zu einer erheblichen Geldbuße noch ein einmonatiges Fahrverbot. Vier Verkehrsteilnehmer überschritten die Geschwindigkeit und unterschritten zusätzlich noch den erforderlichen Sicherheitsabstand.

Gerade die nicht eingehaltene Höchstgeschwindigkeit und das Unterschreiten des Sicherheitsabstandes gehören zu den Hauptunfallursachen. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeitsvorgaben und den erforderlichen Sicherheitsabstand einzuhalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

