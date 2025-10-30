Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrt unter Drogen

Augsburg (ots)

Spickel-Herrenbach - Am Mittwoch (29.10.2025), 17.30 Uhr war ein 21-jähriger Autofahrer zu schnell und unter Drogeneinfluss in der Friedberger Straße unterwegs.

Beamte kontrollierten den Mann, der offensichtlich mit zu hoher Geschwindigkeit fuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 21-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell