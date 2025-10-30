Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Zeit von Sonntag (19.10.2025) bis Dienstag (28.10.2025) beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Auto in der Hirblinger Straße.

An dem geparkten Fiat wurde die Beifahrerseite beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell