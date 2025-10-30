Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Mittwoch (29.10.2025), 19.15 Uhr, entwendete ein 21-Jähriger Waren aus zwei Supermärkten in der Hochzoller Straße.

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes beobachtete den Mann und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen fest. Der Beuteschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 21-Jährigen. Der 21-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

