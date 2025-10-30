PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Medienrunde zu Videoüberwachung am Hauptbahnhof Augsburg

Augsburg (ots)

Wir möchten an die Einladung (PM Nr. 2023) zur Medienrunde am morgigen Freitag (31.10.2025) um 11.00 Uhr im Polizeipräsidium Schwaben Nord zum Thema "Videoüberwachung Hauptbahnhof Augsburg" erinnern. Die Teilnahme ist vor Ort oder online möglich. Wir bitten in jedem Fall um rechtzeitige Anmeldung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

