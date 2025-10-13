Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - mehrere Personen verletzt

Dresden (ots)

Wann? 13. Oktober 2025, seit 14:13 Uhr

Wo: Harthaer Straße, Gorbitz

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Dresden zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Über die Integrierte Regionalleitstelle Dresden gingen zunächst Notrufe von Bewohnern ein, die von Rauchentwicklung und Hilferufen berichteten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Eingangsbereich des Hauses. Der Brandherd befand sich im Kellerbereich des Wohngebäudes. Sofort eingeleitete Maßnahmen führten dazu, dass zwei Bewohner von der Feuerwehr gerettet werden konnten. Weitere Personen hatten sich bereits selbstständig in Sicherheit gebracht. Eine Person sprang aus dem Fenster der dritten Etage, um dem Feuer zu entkommen und wurde dabei verletzt. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz in das Gebäude vor und brachten den Brand unter Kontrolle. Der Löscherfolg stellte sich rasch ein und die Ausbreitung im Gebäude wurde verhindert.

Insgesamt sind derzeit 28 Personen von dem Ereignis betroffen. Aufgrund dieser großen Zahl wurde ein MANV-Alarm (Massenanfall von Verletzten) ausgelöst. Bei einem MANV werden zusätzliche Einsatzkräfte und Ressourcen alarmiert, um die Patienten schnell zu versorgen und sicher in die Krankenhäuser zu transportieren. Zudem wurde ein Krankenhausvoralarm ausgelöst, damit die Kliniken sich auf diese außergewöhnliche Lage vorbereiten können. Alle Betroffenen werden gegenwärtig medizinisch gesichtet und betreut. Mehrere Personen, darunter zwei Kinder, wiesen zum Teil Rußverschmutzungen und den Verdacht auf Rauchgasvergiftungen auf. Bislang wurden zehn Personen wurden mit unterschiedlichen Verletzungsmustern zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser transportiert. Die abschließende ärztliche Untersuchung läuft derzeit.

Durch den Brand wurde die elektrische Anlage des Gebäudes stark beschädigt, die Wohnungen sind derzeit unbewohnbar. Der Eigentümer prüft in Abstimmung mit den Behörden die Möglichkeiten für Reparaturen und alternative Unterbringung der Bewohner. Für die Dauer des Einsatzes konnten die Betroffenen vorübergehend in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe untergebracht werden.

Insgesamt sind rund 100 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Notfallseelsorge alarmiert worden. Der Kräfte- und Mittelansatz konnte zwischenzeitlich auf etwa 50 Einsatzkräfte reduziert werden. Die Harthaer Straße bleibt während der laufenden Maßnahmen weiterhin gesperrt und die Anwohner werden gebeten, den Einsatzort zu meiden und die Sperrungen zu beachten.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell