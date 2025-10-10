Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand in einem Wohnhochaus

Dresden (ots)

Wann? 10. Oktober 2025, seit 05:58 Uhr

Wo: Rathener Straße, Großzschachwitz

Die Feuerwehr Dresden wurde alarmiert, nachdem die automatische Brandmeldeanlage eines Wohnhochhauses einen Feueralarm ausgelöst hatte. Bereits auf der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte die Meldung, dass sich Rauchgase im Treppenraum ausbreiten würden. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellten die Feuerwehrleute einen Wohnungsbrand im 5. Obergeschoss fest. Aus einem Fenster drangen Flammen und dichter Rauch. Umgehend gingen Trupps unter Atemschutz in die Brandwohnung vor. Parallel dazu wurden die Bewohnerinnen und Bewohner der Brandetage evakuiert. Insgesamt konnten zehn Erwachsene, zwei Kinder sowie zwei Katzen und ein Hund in Sicherheit gebracht werden. In der Brandwohnung selbst befanden sich keine Personen. Der Brand wurde mit einem Strahlrohr gelöscht, eine Ausbreitung auf benachbarte Wohnungen konnte verhindert werden. Anschließend wurden die Brandwohnung und die betroffene Etage mit Belüftungsgeräten entraucht. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Nach Abschluss der Maßnahmen können die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Einsatz befinden sich rund 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau, Striesen und Altstadt, mehrere Rettungswachen sowie der B-Dienst und der U-Dienst. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatz wird in Kürze beendet sein.

