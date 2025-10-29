Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Einbruch

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (27.10.2025), 19.30 Uhr, bis Dienstag (28.10.2025), 10.40 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einer Gaststätte in der Johannes-Haag-Straße. Der oder die Täter entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell