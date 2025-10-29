Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Kennzeichendiebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Dienstag (21.10.2025), 18.00 Uhr, bis Mittwoch (22.10.2025), 15.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter die Kennzeichen eines Autos auf einem Hof eines Autohändlers in der Donaustraße.

Die Polizei ermittelt nun wegen Kennzeichendiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell