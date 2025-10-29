Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (29.10.2025) fuhr ein 23-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Rosenaustraße.

Gegen 01.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,7 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Test bestätigte diesen Wert.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

