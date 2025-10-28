PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - Autofahrer verletzt

Augsburg (ots)

Haunstetten / Siebenbrunn - Am gestrigen Montag (27.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Haunstetter Straße. Eine Person wurde verletzt.

Gegen 16.20 Uhr fuhr ein 26-Jähriger in Richtung Süden. Offenbar aus medizinischen Gründen geriet der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn. Anschließend kollidierte er mit einer Straßenlaterne und touchierte einen Baum. Die Autos auf der Gegenfahrbahn konnten rechtzeitig ausweichen.

Der 26-jährige Mann wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 16.500 Euro. Die Haunstetter Straße musste für kurze Zeit komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 15:05

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Scooters

    Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am vergangenen Sonntag (27.10.2025) kam es zum Diebstahl eines E-Scooters durch einen bislang unbekannten Täter Am Technologiezentrum. Gegen 19.15 Uhr stellte der Fahrer den E-Scooter der Marke Segway an einem Fahrradständer ab und versperrte ihn. Als er gegen 20.10 Uhr zurückkehrte stellte er den Diebstahl fest. Es entstand ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 15:04

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einer Baustelle

    Augsburg (ots) - Haunstetten / Siebenbrunn - Im Zeitraum von Freitag (24.10.2025), 13.30 Uhr, bis Montag (27.10.2025), 06.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Container auf einer Baustelle im Unteren Talweg. Der oder die Unbekannten entwendeten Kupfer. Es entstand ein Beuteschaden im hohen Vierstelligen ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 15:03

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Montag (27.10.2025) kam es zu einer Bedrohung und einer Sachbeschädigung durch einen bislang unbekannten Täter in der Kirchbergstraße. Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 14-jähriger Junge mit seinem Fahrrad entlang der Straße. Auf Höhe der Mühlbachbrücke kam ihm der bislang Unbekannte entgegen. Dieser stellte sich ihm in den Weg, riss dessen Kopfhörer aus dem Ohr und bedrohte ihn. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren