Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - Autofahrer verletzt

Augsburg (ots)

Haunstetten / Siebenbrunn - Am gestrigen Montag (27.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Haunstetter Straße. Eine Person wurde verletzt.

Gegen 16.20 Uhr fuhr ein 26-Jähriger in Richtung Süden. Offenbar aus medizinischen Gründen geriet der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn. Anschließend kollidierte er mit einer Straßenlaterne und touchierte einen Baum. Die Autos auf der Gegenfahrbahn konnten rechtzeitig ausweichen.

Der 26-jährige Mann wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 16.500 Euro. Die Haunstetter Straße musste für kurze Zeit komplett gesperrt werden.

