Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Scooters

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am vergangenen Sonntag (27.10.2025) kam es zum Diebstahl eines E-Scooters durch einen bislang unbekannten Täter Am Technologiezentrum.

Gegen 19.15 Uhr stellte der Fahrer den E-Scooter der Marke Segway an einem Fahrradständer ab und versperrte ihn. Als er gegen 20.10 Uhr zurückkehrte stellte er den Diebstahl fest. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell