Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfälle auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Adelzhausen / FR München - Am heutigen Mittwochmorgen (29.10.2025) kam es zu mehreren Verkehrsunfällen auf der Autobahn.

Gegen 07.15 Uhr fuhr 30-jähriger Fahrer eines Kleintransporters in Richtung München. Kurz vor der Abfahrt Adelzhausen musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 65-jähriger Autofahrer bemerkte dies offenbar aufgrund der Lichtverhältnisse zu spät. Es kam zum Zusammenstoß.

Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 65-jährigen Mann.

Der 65-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 30-Jährige besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

Infolgedessen kam es zu weiteren Unfällen auf der Autobahn in Fahrtrichtung München. Die Fahrbahn in Richtung München musste daraufhin für kurze Zeit komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

