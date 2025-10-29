Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mehrere Verletzte nach Unfällen

Augsburg (ots)

Niederschönenfeld - Am gestrigen Dienstag (28.10.2025) ereignete sich auf der Staatsstraße 2047 ein Verkehrsunfall und später ein Folgeunfall mit einem Fahrzeug der Polizei. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Gegen 17.00 Uhr waren zwei Autofahrer auf der Staatsstraße 2047 von Rain in Richtung Marxheim unterwegs. Auf Höhe Niederschönenfeld wollte der 32-jährige Autofahrer offenbar die vor ihm fahrende 70-Jährige überholen. Nach aktuellem Kenntnisstand brach der Mann den Überholvorgang wegen Gegenverkehrs ab und touchierte dabei das Fahrzeug der 70-Jährigen. Der 32-Jährige verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug.

Durch den Unfall wurde der 32-Jährige mittelschwer und die 70-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt gegen den 32-Jährigen (algerische STA) wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Die 70-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Nach Beendigung aller Maßnahme vor Ort rückten die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei ab. Die Polizeistreife erhielt wegen einer akuten Verkehrsgefahr umgehend einen Folgeeinsatz. Aus diesem Grund fuhr die Polizeistreife in Richtung Rain.

Noch in unmittelbarer Nähe zum Unfallort überholte der Streifenwagen im Zuge der Einsatzfahrt das Fahrzeug einer 19-Jährigen, die zuvor als Ersthelferin vor Ort war. Die Frau wollte jedoch in diesem Moment nach links in einen Feldweg abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Streifenwagen kam dabei von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Feld zum Stehen. Die 19-Jährige, deren Beifahrerin sowie die Fahrerin des Streifenfahrzeugs wurden nach aktuellem Kenntnisstand leicht, die Beifahrerin des Streifenfahrzeugs schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 60.0000 Euro geschätzt.

Die Polizei klärt nun den genauen Unfallhergang. Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

