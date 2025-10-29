Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Graffiti
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (28.10.2025) beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 11.00 Uhr und 17.30 Uhr das Treppenhaus eines Einkaufszentrums am Willy-Brandt-Platz mit Farbe.
Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
