Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (28.10.2025) beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 11.00 Uhr und 17.30 Uhr das Treppenhaus eines Einkaufszentrums am Willy-Brandt-Platz mit Farbe.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

