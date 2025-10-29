PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Dienstagnachmittag (28.10.2025) entwendete ein 51-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 15.15 Uhr nahm der Mann ein Bekleidungsstück und ein Lebensmittel aus dem Regal und verließ den Supermarkt, ohne diese zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete dies. Er stoppte den Mann und verständigte er die Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Mann ein Reizstoffsprühgerät bei sich trug. Dieses stellten die Einsatzkräfte sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen den 51-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die slowakische Staatsangehörigkeit.

