Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Zeit von Dienstag (28.10.2025), 07.00 Uhr, bis Mittwoch (29.10.2025), 16.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Pfosten einer Grundstückseinfahrt in der Curt-Frenzel-Straße. Der genaue Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Antonsviertel - Am Mittwoch (29.10.2025) in der Zeit von 05.50 Uhr bis 14.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person ein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eichleitnerstraße. Der Sachschaden am silbernen BMW wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

