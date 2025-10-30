Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Mittwoch (29.10.2025) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.20 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Seitenfester einer Kirche in der Stadtberger Straße.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Haunstetten - Am Mittwoch (29.10.2025), 14.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Moped im Kunstmühlweg und ließen es dort im Gebüsch zurück.

Ein Passant teilte den Fund bei der Polizei mit. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt. Hinweise auf den Eigentümer sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell