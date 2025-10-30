PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der B16 bei Gundelfingen (bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

Gundelfingen - Am Mittwoch (29.10.2025) ereignete sich auf der Bundesstraße 16 bei Gundelfingen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw, bei dem eine Person ums Leben kam.

Gegen 14:30 Uhr fuhr ein 77-Jähriger (türkische Staatsangehörigkeit) mit seinem Pkw vom Kreisverkehr Gundelfingen / Peterswörth kommend auf die B16 in Fahrtrichtung Dillingen auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchte der 77-Jährige vom Einfädelungsstreifen aus auf der B16 zu wenden, um in Fahrtrichtung Günzburg weiterzufahren. Im selben Moment war ein 47-Jähriger mit seinem Lkw-Gespann auf der B16 in Fahrtrichtung Dillingen unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Lkw mit der Front gegen die linke Seite des Pkw prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw einige Meter neben die Fahrbahn geschleudert.

Der schwer Verletzte 77-Jährige wurde noch vor Ort durch Ersthelfer und den kurz darauf eintreffenden Rettungsdienst erstversorgt. Sämtliche Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos und er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 47-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag im unteren Bereich.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 19:15 Uhr komplett gesperrt. Am Einsatzgeschehen waren Streifen der Dillinger Polizei, der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth sowie zwei Rettungswägen beteiligt. Die freiwilligen Feuerwehren Gundelfingen und Lauingen waren mit insgesamt 36 Einsatzkräften vor Ort und unterstützten die Unfallaufnahme mit Verkehrsleitmaßnahmen.

Zur Klärung der genauen Unfallumstände wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eröffnet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

