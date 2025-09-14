Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Samstag zwischen 11:00 Uhr und 11:55 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Hasebrinkstraße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den dort abgestellten Audi A4 und verursachte einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

