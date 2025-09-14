Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen
Meppen (ots)
Am Samstag zwischen 11:00 Uhr und 11:55 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Hasebrinkstraße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den dort abgestellten Audi A4 und verursachte einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell