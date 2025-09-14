PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Handtasche aus Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Samstag zwischen 21:30 Uhr und 21:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Deverweg in Papenburg zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem VW Caddy unter anderem eine Handtasche mitsamt Inhalt sowie diverse Ausweise und eine Bauchtasche. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 370 Euro. Die Polizei Papenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 08:30

    POL-EL: Papenburg - Unbekannte Person durchsucht Pkw

    Papenburg (ots) - Am Samstag gegen 21:00 Uhr wurde ein VW Golf auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Deverweg in Papenburg durch eine bislang unbekannte Person durchsucht. Der Täter verschaffte sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zu dem Fahrzeug. Im Innenraum wurde das Fahrzeug durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 08:30

    POL-EL: Rastdorf / Lorup - Einbrüche in landwirtschaftliche Gebäude

    Rastdorf / Lorup (ots) - In der Nacht von Freitag, 12. September 2025, 20:15 Uhr, auf Samstag, 13. September 2025, 08:00 Uhr, kam es in Rastdorf und Lorup zu mehreren Einbrüchen in landwirtschaftliche Gebäude. Bislang unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zugang zu einem Schuppen an der Straße Schlenkenmoor in Rastdorf. Aus einer dort abgestellten ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 07:45

    POL-EL: Papenburg - Mazda beschädigt

    Papenburg (ots) - Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 01:40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Deverweg ein grauer Mazda CX3 beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken gegen den abgestellten Pkw. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren