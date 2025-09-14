Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Handtasche aus Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Samstag zwischen 21:30 Uhr und 21:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Deverweg in Papenburg zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem VW Caddy unter anderem eine Handtasche mitsamt Inhalt sowie diverse Ausweise und eine Bauchtasche. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 370 Euro. Die Polizei Papenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell