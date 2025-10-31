Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Kupferdiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Mittwoch (29.10.2025), 16.30 Uhr, bis Donnerstag (30.10.2025), 11.30 Uhr, verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Gelände in der Baumgartnerstraße.

Die Täter entwendeten Kupferkabel mit einem Sachwert im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Schweren Bandendiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell