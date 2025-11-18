LPI-J: Diebstahl aus Büro

Jena (ots) - Einen versuchten besonders schweren Diebstahl meldeten am Montagmorgen ein Verantwortlicher eines Firmengeländes in der Camburger Straße. Den Spuren und Beschädigungen nach zu urteilen, betrat ein oder mehrere Unbekannte das Grundstück, nachdem diese ein Zaunfeld gewaltsam öffneten. In der weiteren Folge begaben sich der oder die Täter in eine Werkhalle. Aus dieser entnahmen sie Werkzeug und wollten mit ...

mehr