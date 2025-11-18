LPI-J: Diebstahl aus Büro
Jena (ots)
Durch einen Zeugen wurde Montagvormittag bekannt, dass Unbekannte widerrechtlich in einem Gebäude und sodann Büroräumen im Ziegelmühlenweg waren. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, durchwühlten mehrere Büros und eigneten sich widerrechtlich verschiedenste technische Geräte sowie Schlüssel an. Der Schaden wird insgesamt auf gut 2.000,- Euro beziffert. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat über das vergangene Wochenende. Die Ermittlungen dauern an.
