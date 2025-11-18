LPI-J: Betrunken trotz Führerscheinsperre gefahren
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Kahla: Trotz aktueller Führerscheinsperre und obendrauf alkoholisiert im seinem Pkw VW unterwegs war am Montagabend ein 43-Jähriger. Beamte kontrollierten das Fahrzeug nebst Fahrer auf der Gerberstraße, wo beide Delikte ans Licht kamen. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus, die Untersagung der Weiterfahrt, die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels sowie die Fertigung der fälligen Anzeigen.
