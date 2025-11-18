Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreiste Ladendiebe

Weimar (ots)

Gegen 20 Uhr betraten am Montag ein 29-Jähriger und ein 20-jähriger ein Lebensmittelgeschäft in der Steubenstraße. Vom Kassenbereich entnahmen die zwei Männer eine Einkaufstüte und füllten diese mit Lebensmitteln von über 150,- Euro. Jedoch ermangelte es in der Folge am Bezahlwillen, sodass sie das Geschäft in Richtung Theaterplatz verließen. Hier konnten die zwei Langfinger von den alarmierten Beamten gestellt werden. Auch hatten die Beiden weiteres Stehlgut dabei, was nicht dem Lebensmittelgeschäft zuzuordnen war. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

