Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressives Pärchen aus dem Bus geworfen

Weimar (ots)

Durch ihr aggressives und provokantes Verhalten hatte ein Pärchen am Montagnachmittag ihr Recht verwirkt, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Der 40-Jährige und seine gleichaltrige Begleiterin bestiegen den Linienbus und traten recht provokant gegenüber anderen Fahrgästen auf. Bevor die Situation eskalierte entschied sich der Fahrer des Linienbusses das Pärchen im Bereich der Eduard-Mörike-Straße des Busses zu verweisen und die weitere Beförderung zu untersagen. Mit dieser Maßnahme waren die Beiden nicht einverstanden, was sie dem 52-jährigen Fahrer verbal mit diversen Drohungen zeigten. Trotz dessen gelang es dem Mann das Pärchen aus dem Bus zu verweisen und sodann die Fahrt ohne Aggressoren fortzusetzen. Die zwei 40-Jährigen müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell