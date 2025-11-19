LPI-J: Verkehrszeichen manipuliert
Jena (ots)
Augenscheinlich erfreut über die nächtliche Geschwindigkeitsreduzierung auf der Rudolstädter Straße bewog den Unbekannte zu seiner Tat. Kurzerhand nahm er schwarze Sprühfarbe und machte das Zusatzschild, welches die geltende Uhrzeit 22-6 zeugt, unkenntlich. Nachdem die Sachbeschädigung am Dienstag aufgenommen wurde, erfolgte die Mitteilung an den Kommunalservice. Diese stellten die ordnungsgemäße Beschilderung wieder her.
