Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Keller

Apolda (ots)

Unbekannte sind in ein Mehrfamilienhaus in der Niederroßlaer Straße in Apolda eingebrochen. Aus einem der Kellerabteile wurden Bierkästen, Wasserflaschen und Schnaps gestohlen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

