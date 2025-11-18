LPI-J: Einbruch in Keller
Apolda (ots)
Unbekannte sind in ein Mehrfamilienhaus in der Niederroßlaer Straße in Apolda eingebrochen. Aus einem der Kellerabteile wurden Bierkästen, Wasserflaschen und Schnaps gestohlen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).
