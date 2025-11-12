Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251112 - 1169 Frankfurt - Innenstadt: Fahrraddieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstagabend (11. November 2025) nahmen Polizeibeamte einen Fahrraddieb fest. Dieser entwendete zuvor ein E-Bike.

Gegen 20:50 Uhr rief der Geschädigte den Notruf und teilte mit, dass soeben sein E-Bike auf der Große Friedberger Straße geklaut worden sei und er es in der Hallgartenstraße geortet habe. Polizeikräfte suchten die Örtlichkeit auf und konnten zunächst kein E-Bike auffinden. Mit Hilfe der Videoschutzanlagen und deren Videomaterial ermittelten Beamte schnell einen Tatverdächtigen und legten sich sodann auf die Lauer. Kurze Zeit später erschien der Tatverdächtige und traf sich mit einer Personengruppe, welche die Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Polizeikräfte ein weiteres zur Fahndung ausgeschriebenes Fahrrad und stellten dieses sicher.

Der 17-jährige Tatverdächtige führte eine Polizeistreife zu den Kellerräumen seiner Adresse und händigte das geklaute E-Bike aus, welches die Beamten anschließend seinem Eigentümer übergaben. Den Dieb brachten die Polizeikräfte auf das Polizeirevier und entließen ihn nach Abschluss der Maßnahmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell