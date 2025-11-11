PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251111 - 1166 Frankfurt - Bockenheim
Rödelheim: Zwei Brandstiftungen mit unbekannten Tätern - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Zwischen Montagnachmittag (10. November 2025) und Dienstagmorgen (11. November 2025) legten jeweils unbekannte Täter insgesamt zwei Brände in Bockenheim und Rödelheim.

Am Montag zündete ein unbekannter Täter nach aktuellen Erkenntnissen gegen 15:50 Uhr in der Rödelheimer Straße eine größere Menge Unrat (Bekleidung, Bauschutt etc.) an. Das daraufhin entstandene Feuer griff auf die Fassaden zweier Häuser über und beschädigte diese.

Zeugen meldeten später in der Nacht gegen 01:05 Uhr einen weiteren Brand in der Straße "Am Alten See". Mehrere Unbekannte hätten die hintere Scheibe eines geparkten BMW eingeschlagen und vermutlich Feuerwerkskörper in das Fahrzeug geworfen. Bei Eintreffen der Polizisten stand der Wagen bereits in Vollbrand.

In beiden Fällen konnten die Brände zeitnah gelöscht werden, ohne dass Personen zu Schaden kamen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51599 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main

