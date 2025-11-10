Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251110 - 1165 Frankfurt - Seckbach: Versuchter Straßenraub - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(ha) Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am Samstagabend (8. November 2025) einen 65-jährigen Mann zu berauben. Dieser wusste sich jedoch zur Wehr zu setzen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Der 65-Jährige war nach aktuellen Erkenntnissen gegen 20:40 Uhr zu Fuß im Klingenweg unterwegs, als die beiden Tatverdächtigen ihn ansprachen und aufforderten, ihnen all seine Sachen zu geben. Als der Mann dies ablehnte, versuchten sie mehrfach, ihm seinen Rucksack und sein Handy zu entreißen. Der rüstige Mann konnte sich jedoch erfolgreich mit Tritten zur Wehr setzen, sodass die Räuber ohne Beute flohen.

Sie können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20-25 Jahre alt; schwarze Daunenjacke, dunkle Mütze und Halstuch über Mund uns Nase

Männlich, ca. 20-25 Jahre alt; dunkel gekleidet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

