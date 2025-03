Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0209 --Falsche Spendensammlerinnen unterwegs--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Am Wandrahm Zeit: 30.03.2025, 11:00 Uhr

Zwei Frauen gaben sich am Sonntagmorgen in der Bahnhofsvorstadt als Spendensammlerinnen aus und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung einer Seniorin. Sie erbeuteten Schmuck und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:00 Uhr klingelten die beiden Frauen in der Straße Am Wandrahm in einer Seniorenresidenz an der Tür der 89 Jahre alten Frau. Sie gaben an, Spenden sammeln zu wollen, so dass die Seniorin sie hereinließ. Eine der beiden bat daraufhin, die Toilette benutzen zu dürfen, während die zweite ein Gespräch mit der Frau führte. Nachdem die 89-Jährige eine vermeintliche Spende übergeben hatte, verließen die Frauen die Wohnung. Etwas später stellte die Seniorin fest, dass diverse Schmuckstücke aus Gold fehlten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Täterinnen wurden wie folgt beschrieben: Beide Frauen waren etwa 30 Jahre alt und 160 bis 165 cm groß. Sie hatten eine normale Statur. Eine hatte mittelblonde, lange Haare und sprach Deutsch mit einem leichten Akzent. Ansonsten sollen sie ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben.

Zeugen, die in der Straße am Wandrahm Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell