Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251109 - 1162 Frankfurt - Innenstadt: Körperliche Auseinandersetzung auf der Zeil
Frankfurt (ots)
(rü) Am heutigen Morgen kam es auf der Zeil zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Mann und einer 26-jährigen Frau.
Gegen 03:45 Uhr sprach der 21-Jährige eine Begleiterin der 26-Jährigen an, um nach einer Zigarette zu fragen. Nachdem dies verneint wurde, spuckte er in Richtung der Begleiterin. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der 26-Jährigen und dem 21-Jährigen. Die 26-Jährige erlitt hierdurch Verletzungen im Gesichtsbereich. Hinzugezogene Polizisten konnten den Mann noch vor Ort festnehmen und in das Polizeipräsidium verbringen.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell