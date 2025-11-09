Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251109 - 1162 Frankfurt - Innenstadt: Körperliche Auseinandersetzung auf der Zeil

Frankfurt (ots)

(rü) Am heutigen Morgen kam es auf der Zeil zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Mann und einer 26-jährigen Frau.

Gegen 03:45 Uhr sprach der 21-Jährige eine Begleiterin der 26-Jährigen an, um nach einer Zigarette zu fragen. Nachdem dies verneint wurde, spuckte er in Richtung der Begleiterin. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der 26-Jährigen und dem 21-Jährigen. Die 26-Jährige erlitt hierdurch Verletzungen im Gesichtsbereich. Hinzugezogene Polizisten konnten den Mann noch vor Ort festnehmen und in das Polizeipräsidium verbringen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

