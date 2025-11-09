PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251109 - 1162 Frankfurt - Innenstadt: Körperliche Auseinandersetzung auf der Zeil

Frankfurt (ots)

(rü) Am heutigen Morgen kam es auf der Zeil zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Mann und einer 26-jährigen Frau.

Gegen 03:45 Uhr sprach der 21-Jährige eine Begleiterin der 26-Jährigen an, um nach einer Zigarette zu fragen. Nachdem dies verneint wurde, spuckte er in Richtung der Begleiterin. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der 26-Jährigen und dem 21-Jährigen. Die 26-Jährige erlitt hierdurch Verletzungen im Gesichtsbereich. Hinzugezogene Polizisten konnten den Mann noch vor Ort festnehmen und in das Polizeipräsidium verbringen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 14:17

    POL-F: 251108 - 1161 Frankfurt - Ostend: Polizistin angegriffen - Frau festgenommen

    Frankfurt (ots) - (rü) Gestern Mittag (07. November 2025) kam es vor einem Hotel auf der Hanauer Landstraße gegen 13:50 Uhr zu einem Angriff auf eine Polizistin. Die Angreiferin wurde festgenommen. Zuvor wurde die Streifenbesatzung durch den Hotelbetreiber alarmiert, weil die 33- Jährige das Hotel nicht verlassen wollte. Da die Frau derart betrunken war, entschieden ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 20:03

    POL-F: 251107 - 1160 Gießen / Frankfurt: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - Gießen: 15-Jährige aus Gießen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe Seit Donnerstag, 06.11.2025 wird die 15-jährige Elif KÜCÜK aus Gießen vermisst. Elif ist 152 cm groß, schlank und hat braune lange Haare. Bekleidet ist sie mit einer weißen Hose, einem weißen Pullover und einer schwarzen Lederjacke. Sie hat aufgeklebte Wimpern und ist sehr stark geschminkt. Zuletzt gesehen wurde Elif am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren