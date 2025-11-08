Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251108 - 1161 Frankfurt - Ostend: Polizistin angegriffen - Frau festgenommen

Frankfurt (ots)

(rü) Gestern Mittag (07. November 2025) kam es vor einem Hotel auf der Hanauer Landstraße gegen 13:50 Uhr zu einem Angriff auf eine Polizistin. Die Angreiferin wurde festgenommen.

Zuvor wurde die Streifenbesatzung durch den Hotelbetreiber alarmiert, weil die 33- Jährige das Hotel nicht verlassen wollte. Da die Frau derart betrunken war, entschieden sich die Polizisten, sie in das Polizeipräsidium zu verbringen, um dort wieder nüchtern zu werden. Noch auf dem Weg zum Streifenwagen, den die Frau nur mit Unterstützung der Streife bewältigen konnte, schlug sie einer Polizistin ins Gesicht und beleidigte sie zudem.

Durch das Verhalten der 33-Jährigen Frau wird nun wegen des Hausfriedensbuchs, einer Beleidigung sowie des Angriffs auf die Polizeibeamtin gegen sie ermittelt.

Sie verbrachte die kommenden Stunden auf Anordnung eines Richters im Gewahrsam der Polizei.

