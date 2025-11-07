PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251107 - 1158 Frankfurt - Nordend: Widerstandshandlungen durch betrunkenen Autofahrer

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen in der gestrigen Donnerstagnacht einen alkoholisierten Autofahrer fest, dieser leistete dabei Widerstand und verletzte einen Beamten.

Zeugen beobachteten nach aktuellen Erkenntnissen, wie der 39-Jährige gegen 22:45 Uhr mit quietschenden Reifen auf das Gelände einer Tankstelle auf der Friedberger Landstraße fuhr. Kurz darauf erschienen Polizisten, die eine Personenkontrolle durchführten. Ein Atemalkoholtest ergab Hinweise auf eine starke Alkoholisierung des Mannes. Er wurde im weiteren Verlauf der Kontrolle zunehmend aggressiver, als die Beamten ihm die Handfesseln anlegten, sperrte er sich, ergriff den Zeigefinger eines Polizisten und verdrehte diesen. Der Beamte konnte seinen Dienst trotzdem weiter fortsetzen.

Die Polizisten brachten den Mann zwecks Blutentnahme in das nahe gelegene Polizeipräsidium, neben den schon erwähnten Verstößen besteht weiterhin der Verdacht des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

