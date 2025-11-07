PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251107 - 1156 Frankfurt-Dornbusch: Schwerer Raub mit Pfefferpistole - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Abend (6. November 2025) ereignete sich im Sinai-Park ein schwerer Raub zum Nachteil eines 39-Jährigen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Geschädigte gegen 18:05 Uhr Geld an einer Bankfiliale auf der Eschersheimer Landstraße abgehoben und sich sodann in den Sinai-Park begeben. Dort seien die zwei bislang unbekannten Räuber auf den 39-Jährigen zugekommen. Einer der beiden habe ihn nach einer Zigarette gefragt. Als der Geschädigte hinab in Richtung seiner Jackentasche geschaut habe, habe er einen Knall vernommen und anschließend Schmerzen im Bereich von Augen und Nase verspürt.

Sodann habe einer der Räuber die Geldbörse des 39-Jährigen entwendet und das darin befindliche Bargeld an sich genommen. Den Versuch zu flüchten habe der Geschädigte für eine kurze Zeit unterbunden, indem er den Arm des Räubers gepackt habe, woraufhin dieser die Geldbörse und ein Mobiltelefon fallen gelassen habe. Das Räuberduo sei in Richtung Eschersheimer Landstraße geflüchtet.

Die Räuber können wie folgt beschrieben werden:

Räuber 1.:

Männlich, circa 20 Jahre alt; trug eine helle Jacke und eine graue Hose

Räuber 2.:

Männlich, circa 20 Jahre alt; trug dunkle Oberbekleidung

Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 55299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

