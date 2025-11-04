Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht
Rostock, Güstrow (ots)
Am Samstagabend, den 1. November 2025 kam es in der S-Bahn vom Rostocker Hauptbahnhof in Richtung Güstrow zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 25-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Der Geschädigte erlitt hierbei u.a. eine Nasenbeinfraktur sowie weitere Verletzungen im Gesicht.
Der Mann fuhr nach dem Fußballspiel F.C. Hansa Rostock gegen SC Verl um 20:06 Uhr mit der S-Bahn in Richtung Güstrow, als es zu einer Auseinandersetzung mit einer Personengruppe in der S-Bahn gekommen sein soll. Am Haltepunkt Scharstorf soll er gewaltsam aus dem Zug geschubst worden sein. Reisende informierten den Rettungsdienst. Die Rettungskräfte verbrachten den 25-Jährigen zur medizinischen Versorgung in ein Rostocker Krankenhaus.
In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um Ihre Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat am Samstagabend, den 1. November 2025 in der S-Bahn Richtung Güstrow sowie am Haltepunkt Scharstorf den Vorfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Diese nehmen die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 / -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Anja Kosmalla
Telefon: 0381 / 2083 - 1004
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste
