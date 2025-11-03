Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei stellt Männer mit unzureichenden Dokumenten fest

Rostock (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle im Überseehafen Rostock deckte die Bundespolizeiinspektion Rostock am vergangenen Samstag zwei unerlaubte Einreisen auf. Die Personen, ein 32 und ein 42-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger, reisten zuvor mit der Fähre aus Dänemark ein.

Die Männer besaßen keine gültigen Reisepässe und erfüllten somit nicht die rechtlichen Voraussetzungen für die Einreise nach Deutschland.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete gegen beide ein Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein.

Die Bundespolizisten setzten den Männern eine Ausreisefrist Deutschland zu verlassen.

