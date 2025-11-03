Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Bundespolizei ermittelt Täter nach gefährlicher Körperverletzung
Rostock (ots)
Über die Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr Rostock erlangte die Bundespolizeiinspektion Rostock in der Nacht des 1. November Kenntnis zu einer verletzten Person am Hauptbahnhof Rostock. Einsatzkräfte stellten einen sichtbar verletzten 19-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen, auf der Nordseite des Bahnhofes, liegend fest. Angeforderte Rettungskräfte brachten die verletzte Person zur weiteren Behandlung ins Uniklinikum Rostock.
Die Bundespolizisten ermittelten anhand der vorhandenen Videodaten vom Hauptbahnhof Rostock, dass sich der geschädigte junge Mann zunächst innerhalb einer Personengruppe bewegte. Nach Streitigkeiten auf dem Bahnhofsvorplatz/ Nord schlugen zwei männliche Tatverdächtige zunächst mit Fäusten auf den Geschädigten ein. Als dieser daraufhin auf die Knie sank, trat einer der Täter mit dem Schuh gegen den Kopf des Opfers. Im Anschluss legten sie den Verletzten auf einer Bank ab und flüchteten vom Tatort. Anhand der Videoauswertung und eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen identifizierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock, im Rahmen des Fußballeinsatzes, am Nachmittag des 1. November einen der Täter und nahmen ihn in Gewahrsam. Die zweite an der Tat beteiligte Person stellte sich selbst beim Polizeihauptrevier in Güstrow. Die Polizisten leiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein.
