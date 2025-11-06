PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 251106 - 1153 Frankfurt - Gallus: Schlägerei am frühen Morgen

Frankfurt (ots)

(ma) Bereits am frühen Mittwochmorgen (5. November 2025), gegen 06:15 Uhr, ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung unter mehreren Personen im Bereich der Hufnagelstraße/ Frankenallee.

Gemäß den zahlreichen Mitteilungen seien hier unter anderem Holzlatten als Schlagwerkzeug genutzt worden.

Die alarmierten Streifen trafen vor Ort nicht mehr alle Beteiligten an, da diese bereits in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden.

Vor Ort fanden die Beamten unter anderem mehrere Holzlatten und ein Tierabwehrspray auf und stellten diese als mögliche Tatmittel sicher. Hierfür musste der Tatort abgesperrt und der Verkehr kurzzeitig umgeleitet werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um sechs Männer, welche zum Teil blutige, aber keinen schweren Verletzungen davontrugen.

Welcher Tatverdächtige sich in welcher Form in die Schlägerei eingebracht hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei nimmt derzeit eine wechselseitige Körperverletzung an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

