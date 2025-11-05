PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251105 - 1150 Frankfurt - Eckenheim: Zusammenstoß zwischen Bus und Bahn

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (4. November 2025) kam es auf einer Kreuzung in Eckenheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einer U-Bahn, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Nach bisherigem Kenntnisstand kamen dabei keine Personen zu Schaden.

Der Linienbus fuhr zunächst gegen 19:15 Uhr auf der Ronneburgstraße aus Richtung Homburger Landstraße und beabsichtigte hierbei die Kreuzung Gießener Straße zu überqueren.

Dabei musste der Bus zunächst aufgrund eines abbiegenden Fahrzeuges verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich halten. Als er dann seine Fahrt in Richtung Engelthaler Straße fortsetzte, kam es im Gleisbereich der Kreuzung zum Zusammenstoß mit einer herannahenden U-Bahn.

Diese stieß mit der Front gegen die linke Seite des Busses, welcher in der Folge noch gegen ein dortiges Bahnsteiggeländer und einen Lichtmast fuhr. Der stark deformierte Mast beschädigte dann noch ein weiteres Auto.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis ca. 22:00 Uhr weiträumig abgesperrt - der U-Bahn- und Linienbusverkehr eingestellt. An dem Bus entstand Totalschaden. Die U-Bahn wurde ebenfalls stark beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren