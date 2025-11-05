PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251105- 1149 Frankfurt- Bockenheim: Brennender Container beschädigt Hausfassade

Frankfurt (ots)

(ma) Ein in Brand geratener Container mit Bauschutt führte am Montagabend (3. November 2025) zu einem größeren Schaden an der Hausfassade des Jobcenters West.

Gegen 18:50 Uhr brannte der Inhalt des Containers, welcher in der Salvador-Allende-Allee direkt neben dem Gebäude stand, sodass die Hauswand durch Hitzeentwicklung und Ruß beschädigt wurde. Personen befanden sich zu der Zeit nicht im Gebäude.

Der Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Wert geschätzt.

Wie es zu dem Brand kam ist Gegenstand der Ermittlung.

Zeugen, die etwas gesehen haben oder Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/ 755 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

