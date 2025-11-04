Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251104 - 1148 Frankfurt - Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Bereits am Mittwoch (15. Oktober 2025) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 18-Jähriger schwere Verletzungen davontrug. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich der Geschädigte im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr auf einem Gehweg am Eschenheimer Tor befunden, als er in eine verbale Auseinandersetzung mit den bislang zwei Unbekannten geraten sei. Schnell sei die Auseinandersetzung körperlich geworden. Die beiden Unbekannten hätten den 18-Jährigen ins Gesicht geschlagen und diesen zu Boden geworfen. Im Zuge dessen habe der Geschädigte kurzzeitig das Bewusstsein verloren und sich schwerwiegende Verletzungen am Arm zugezogen. Als er sein Bewusstsein zurückerlangte, sei ihm aufgefallen, dass auf bislang unbekannte Art und Weise seine Kopfhörer und sein Basecap entwendet worden seien.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter 1.:

Männlich, circa 18-20 Jahre alt, westeuropäischer Phänotyp, circa 178cm groß, schlanke Statur; trug eine hellblaue Jeans, ein Basecap und einen schwarzen Kapuzenpullover.

Unbekannter 2.:

Männlich, circa 18-20 Jahre alt, osteuropäischer Phänotyp, circa 185cm groß; trug eine schwarze Jeans und einen Kapuzenpullover.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich zu Geschäftszeiten (07:30 Uhr - 16:00 Uhr) mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 55408 oder außerhalb dieser Zeiten mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

