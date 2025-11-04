PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 251104 - 1147 Frankfurt - Gallus: Crackdealer greift bei Festnahme Beamte an

Frankfurt (ots)

(yi) Im Rahmen seiner Festnahme leistete ein 37-jähriger Crackdealer in der gestrigen Nacht (3. November 2025) Widerstand und griff die eingesetzten Polizisten an. Den Beamten gelang die Festnahme dennoch.

Gegen 23:30 Uhr beobachteten zivile Beamte, wie der Tatverdächtige in der Poststraße mit Crack handelte und verfolgten diesen, um ihn festzunehmen. Der 37-Jährige zeigte sich sichtlich ungehalten über den Umstand seiner Festnahme und erschwerte diese, indem er die Beamten angriff. Die Polizeibeamten nahmen ihn trotz dessen fest und brachten ihn nach kurzer medizinischer Versorgung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Er muss sich nun unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



