POL-F: 251104 - 1144 Frankfurt - Innenstadt: Hochwertige Handtaschen gestohlen

(ha) Einbrecher stahlen am frühen Sonntagmorgen (2. November 2025) insgesamt rund 80 hochwertige Handtaschen aus einem Gebäude. Das Stehlgut hat einen mittleren sechsstelligen Wert.

Die noch unbekannten Täter verschafften sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 05:00 Uhr auf unbekannte Weise Zutritt zu einem gewerblich genutzten Gebäude in der Kaiserstraße. Das betroffene Objekt befindet sich im 2. Obergeschoss. Es erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt wahrscheinlich, dass die Täter von dem Dach eines Nachbargebäudes kommend ein vergittertes Fenster aufhebelten und dann durch dieses in das Objekt gelangten.

Sie entwendeten rund 80 Taschen, überwiegend der Marken Hermes und Chanel, und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 52199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

