Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251103 - 1142 Frankfurt - Stadtgebiet: Mehrere Sachbeschädigungen und Farbschmierereien festgestellt

Frankfurt (ots)

(di) Mehrere Sachbeschädigungen und Farbschmierereien beschäftigten gestern und in der vergangenen Nacht die Polizei. An verschiedenen Orten im Stadtgebiet wurden diverse Graffiti und Farbschmierereien in unterschiedlichen thematischen Kontexten festgestellt.

In Niederrad meldete eine Passantin gestern Nachmittag auf einem Stromverteilerkasten in der Schwanheimer Straße einen Schriftzug mit Bezug zum Nahostkonflikt. Die Entfernung des Graffitis wurde veranlasst. Die Urheberschaft ist unklar.

In Sossenheim machten sich gestern Abend in der Toni-Sender-Straße nach Zeugenangaben mehrere mutmaßliche Jugendliche mit Sprühdosen an Hausfassaden und in einem Treppenhaus zu schaffen. Sie hinterließen dort rassistische Begriffe und flüchteten unerkannt. Nähere Hinweise zu den Personen liegen nicht vor.

In der vergangenen Nacht beschädigte ein unbekannter Täter die Scheibe einer Bankfiliale in der Falkstraße. Zudem wurde der gesamte Eingangsbereich mit roter Farbe besprüht. Der oder die Täter hinterließen mehrere Schriftzüge mit Bezug zum Nahostkonflikt und entkamen unerkannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell