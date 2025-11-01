PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251101- 1139 Frankfurt- Nordweststadt/ Nordwestzentrum: Knallgeräusche gemeldet- Einsatz beendet

Frankfurt (ots)

(ma) Heute Nachmittag (1. November 2025), gegen 15:25 Uhr, kam es im Nordwestzentrum in Frankfurt zu einem Großeinsatz, nachdem dort mehrere Knallgeräusche gemeldet wurden. Diese hatten zur Folge, dass zahlreiche Personen das Einkaufszentrum in Eile verließen. Dabei verletzten sich neun Personen leicht.

Zur Betreuung von betroffenen Personen, sowie möglicher Zeugen, richtete die Polizei in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Frankfurt eine Sammelstelle bei der Feuerwache 21 ein.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen räumten Polizeibeamte das gesamte Nordwestzentrum. Uniformierte Kräfte nahmen eine alkoholisierte Person vorläufig fest, die die polizeilichen Maßnahmen störte.

Darüber hinaus wurden der Zugang zur Tiefgarage sowie die U-Bahn-Haltestelle "Nordwestzentrum" abgesperrt.

Die Polizei fand im Rahmen der Durchsuchung des Nordwestzentrums augenscheinlich frische Rückstände von gezündeten Feuerwerkskörpern.

Eine Betreuung Betroffener sowie psychosoziale Notfallversorgung wurde durch die Kräfte des Rettungsdienstes gewährleistet.

Die polizeilichen Maßnahmen im Nordwestzentrum sind abgeschlossen. Der Bereich wurde freigegeben.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/ 755 11400 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

