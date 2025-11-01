Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251101- 1137 Frankfurt- Seckbach: Gefährliche Körperverletzung in Diskothek- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Freitag (31. Oktober 2025) auf Samstag (1. November 2025) versprühten bislang Unbekannte Reizgas während einer Tanzveranstaltung.

Gegen 01:00 Uhr klagten mehrere Personen über Atemwegsreizungen, da nach aktuellem Ermittlungsstand Unbekannte mindestens eine Kartusche Tierabwehrspray im Innenbereich der Disko versprüht hatten.

Die alarmierten Polizeistreifen fanden das Corpus Delicti und stellten es sicher, nachdem die Versorgung der Geschädigten hergestellt war.

Zum aktuellen Zeitpunkt meldeten sich 4 Personen mit Atemwegsreizungen, welche jedoch eine Behandlungsbedürftigkeit durch den alarmierten Rettungswagen verneinten.

Das Versprühen von Reizgas ist kein "Dummejungenstreich", sondern stellt eine gefährliche Körperverletzung dar!

Die Polizei ermittelt nun, wer hierfür verantwortlich ist und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder eventuell ebenfalls durch das Reizgas verletzt wurden, sich beim zuständigen 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/ 755 11800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell