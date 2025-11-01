PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251101- 1137 Frankfurt- Seckbach: Gefährliche Körperverletzung in Diskothek- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Freitag (31. Oktober 2025) auf Samstag (1. November 2025) versprühten bislang Unbekannte Reizgas während einer Tanzveranstaltung.

Gegen 01:00 Uhr klagten mehrere Personen über Atemwegsreizungen, da nach aktuellem Ermittlungsstand Unbekannte mindestens eine Kartusche Tierabwehrspray im Innenbereich der Disko versprüht hatten.

Die alarmierten Polizeistreifen fanden das Corpus Delicti und stellten es sicher, nachdem die Versorgung der Geschädigten hergestellt war.

Zum aktuellen Zeitpunkt meldeten sich 4 Personen mit Atemwegsreizungen, welche jedoch eine Behandlungsbedürftigkeit durch den alarmierten Rettungswagen verneinten.

Das Versprühen von Reizgas ist kein "Dummejungenstreich", sondern stellt eine gefährliche Körperverletzung dar!

Die Polizei ermittelt nun, wer hierfür verantwortlich ist und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder eventuell ebenfalls durch das Reizgas verletzt wurden, sich beim zuständigen 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/ 755 11800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 09:43

    POL-F: 251101- 1136 Frankfurt- Sachsenhausen: Renitenter Fahrgast verletzt zwei Polizisten

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Freitagabend (31. Oktober 2025) wurde an der Straßenbahnhaltestelle "Beuthener Straße" ein Mann gemeldet, welcher andere Fahrgäste belästige. Zwei umgehend alarmierte Streifen trafen den augenscheinlich stark alkoholisierten 28- Jährigen gegen 21:30 Uhr an der Haltestelle an. Da der Mann auf jegliche Ansprache und Aufforderung der ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 09:35

    POL-F: 251101- 1135 Frankfurt- Innenstadt: Streitigkeiten während Versammlung

    Frankfurt (ots) - (ma) Im Rahmen einer in der Innenstadt stattfindenden Versammlung, kam es zu Unstimmigkeiten zwischen einem Versammlungsteilnehmer und einer Passantin. Nach aktuellen Erkenntnisstand fühlte sich ein 55-jähriger Versammlungsteilnehmer am frühen Freitagabend (31. Oktober 2025), gegen 17:45 Uhr, durch eine auf der Hauptwache fahrende ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 09:34

    POL-F: 251101- 1134 Frankfurt- Bornheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Freitagabend (31.10.2025) ereignete sich ein Unfall, bei welchem hoher Sachschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 22:15 Uhr befuhr eine 20-jährige Autofahrerin die Eichwaldstraße aus Richtung Berger Straße kommend. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete die 20-Jährige im Kreuzungsbereich Eichwaldstraße/ Heidestraße, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren