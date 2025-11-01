Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251101- 1134 Frankfurt- Bornheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Frankfurt (ots)

(ma) Am Freitagabend (31.10.2025) ereignete sich ein Unfall, bei welchem hoher Sachschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 22:15 Uhr befuhr eine 20-jährige Autofahrerin die Eichwaldstraße aus Richtung Berger Straße kommend. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete die 20-Jährige im Kreuzungsbereich Eichwaldstraße/ Heidestraße, die von rechts kommende und vorfahrtberechtigte 19-jährige Autofahrerin, sodass die beiden Fahrzeuge kollidierten und hierbei bereits stark beschädigt wurden.

Aufgrund des Zusammenstoßes verlor die 20- Jährige vermutlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie zunächst in eine Hauswand, dann über eine Treppenstufe und schließlich in ein Baugerüst fuhr, bis das Fahrzeug auf der Fahrbahn in der Eichwaldstraße zum Stehen kam.

Weder die beiden Fahrerinnen, noch deren Begleiterinnen wurden bei dem Unfall verletzt.

Allerdings entstand an beiden hochwertigen Fahrzeugen immenser Sachschaden, ebenso wie an der Hauswand und Treppenstufe des Mehrfamilienhauses.

Da auch eine Stützstrebe des Baugerüstes beschädigt wurde, musste das gesamte Gerüst noch in der Nacht abgebaut werden, da erhöhtes Einsturzrisiko bestand.

Mit dem Gerüstabbau und der dadurch entstandenen Geräuschkulisse, meldeten sich mehrere Anwohner wegen Ruhestörung.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen hohen fünfstelligen Wert geschätzt.

